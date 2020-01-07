В Германии мужчина бросился на полицейских с ножом

В Германии полицейские застрелили человека, который бросился на них с ножом. Инцидент произошёл в городе Гельзенкирхен на западе страны. Как сообщают «Евроньюс», до момента как мужчина кинулся на сотрудников полиции с ножом, он бил палкой патрульную машину и кричал «Аллах Акбар». Правоохранители пытались его усмирить, но безумпешно. После нескольких эпизодов неповиновения один из полицейских выстрелил и убил злоумышленника.

По данным полиции, убитый – это гражданин Турции, ему было 37 лет. Мужчина был неоднократно судим за преступления насильственного характера. Мотивы нападавшего не ясны. Ему назначена посмертная психиатрическая экспертиза.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 07.01.20

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