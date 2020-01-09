В Омске выжившая в аварии женщина скончалась в ДТП со скорой

В Омске машина скорой помощи, перевозившая пострадавшую в ДТП женщину, попала в аварию, в результате пациентка скончалась. В состоянии средней степени тяжести госпитализировали фельдшера.

Авария произошла в полночь на пересечении улицы Ленина и Ленинградской площади. В скорую врезался легковой автомобиль «Ниссан-Тиида», за рулем которого был 24-летний мужчина, сообщили в министерстве здравоохранения Омской области.

В машине скорой помощи находились водитель, врач, два фельдшера и пациентка, которую транспортировали после ДТП, где она получила тяжелые травмы. Женщина находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, и в результате повторной аварии скончалась на месте ДТП.

Кроме того, медицинская помощь понадобилась обоим водителям, врачу и фельдшеру, второй фельдшер в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в нейрохирургическое отделение БУЗОО «БСМП № 1».

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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