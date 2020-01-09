Под Нижним Новгородом женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

В городе Павлово Нижегородской области 26-летняя женщина получила смертельную травму, скатившись на тюбинге. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Несчастный случай произошел 1 января. Компания молодежи пришла покататься на «бублике» в одном из оврагов около Павлово. При спуске со склона молодая женщина выпала из тюбинга и ударилась головой. Пострадавшую доставили в больницу, где 5 января она умерла.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Известно, что место, где каталась компания молодых людей, не оборудовано для спуска на тюбингах.

Напомним, что это не первая смерть во время катания на «ватрушке» в наступившем году. 2 января в Приморском крае 4-летняя девочка получила черепно-мозговую травму, врезавшись на тюбинге в дерево. На следующий день ребенок скончался в больнице. Следователи выяснили, что место, где произошел несчастный случай, не было специально оборудовано для зимних игр.

5 января в Омске женщина разбилась насмерть, скатившись на тюбинге по лыжероллерной трассе. Во время спуска женщина ударилась головой о бетонный столб опоры освещения, получила травмы и была госпитализирована. На следующий день пострадавшая умерла. По данным горадминистрации, трасса, на которой женщина получила травмы, не предназначена для катаний на «бублике».

7 января в Уфе пенсионер с 7-летней внучкой катались на тюбинге с несанкционированной горки и врезались в дерево. Мужчина погиб, девочка госпитализирована. По данным СКР, пенсионеру стало плохо во время катания на «ватрушке», он потерял сознание и въехал в дерево.

Нижний Новгород, Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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