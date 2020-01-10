Тело убитого младенца нашли на «мусорном» заводе под Красноярском

Тело новорожденной девочки найдено на мусоросортировочном заводе в Березовском районе Красноярского края. У младенца были криминальные травмы, которые ему причинили при жизни, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
Тело ребенка обнаружили сотрудники мусоросортировочного завода «Ростех» в Березовском районе Красноярского края на одной из рабочих площадок. обнаружили на территории площадки тело новорожденной девочки с криминальными травмами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство новорожденного». Сейчас следователи разыскивают мать девочки – женщину с датой родов, выпадающих на декабрь 2019 года или январь 2020 года.
Красноярск, служба информации РИА «Новый День»
Красноярск. Другие новости 10.01.20
Следственный комитет раскрыл подробности жуткого дела о московском роддоме. / Зеленский потребовал доказательств крушения Боинга из-за ракеты. «Эта версия ничем не подтверждена». / Борт «Аэрофлота» не смог приземлиться в Новом Уренгое. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube