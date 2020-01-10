Автобус с детьми попал в массовое ДТП в Пермском крае, пострадали 12 человек

В Пермском крае в результате крупного ДТП с участием автобуса, по данным регионального минздрава, пострадали 12 человек, в том числе 6 детей. По информации краевого управления МЧС, в автобусе находились 37 человек, 35 из них – дети 10-11 лет из спортивной команды, которые возвращались из города Чайковский в Пермь.

Авария произошла около 14:40 по местному времени на трассе М-7 «Волга» в районе города Краснокамска. Столкнулись 6 автомобилей и автобус, сообщили правоохранители. По данным краевого полицейского главка, ехавший в направлении города Нытвы, водитель Lada Granta стал обгонять фуру. Водитель встречного большегруза начал тормозить, чтобы избежать столкновения. Из-за этого прицеп фуры вынесло на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение большегруза, «Газели», трех легковых автомобилей и автобуса с юными спортсменами. В результате ДТП, по последним данным, пострадали 12 человек, шестеро из которых – дети, находившиеся в автобусе, сообщает издание 59.ru со ссылкой на региональный минздрав. Все они были доставлены в больницу. Серьезные травмы получил водитель автобуса. Также среди пострадавших пассажиры и водители легковушек. Пострадавшим детям оказали первую медицинскую помощи и отпустили, сейчас они уже дома.

В настоящее время на месте массовой аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.

На данный момент движение на трассе перекрыто. ГИБДД просит водителей искать пути объезда через Краснокамск.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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