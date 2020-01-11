На западной окраине Стамбула произошло землетрясение

В западном пригороде Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов. Сообщается, что эпицентр его залегал в акватории Мраморного моря на глубине в 18 км.

Как сообщает государственное агенство по чрезвычайным ситуациям, по предварительной информации, жертв и разрушений не зафиксировано.

РИА «Новый День» связался с группой туристов из России, находящихся а Стамбуле. Те сообщили, что в центре города , в котором сконцентрирована основаная масса гостей города, толчки вообще не ощущались. О том, что произошло землетрясение, люди узнали из местных СМИ. Отмечается, что жители западной окраины города по время толчков паниковали. У многих в домах падали вещи, раскачивались люстры, двигалась мебель.

Напомним, последнее крупное землетрясение в Стамбуле произошло в 1999 году, магнитуда достигала почти 8 баллов, погибло более 17 тысяч человек.

Скандалы и происшествия. Другие новости 11.01.20

Иранские военные перепутали украинский самолет с крылатой ракетой. / В Австралии акулы съели немецкого футболиста. / В США одного из убийц российского школьника приговорили к 100 годам тюрьмы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»