В Париже акция протеста против пенсионной реформы закончилась применением слезоточивого газа

В Париже во время акции протеста против пенсионной реформы произошли беспорядки.

По данным полиции, во время прохождения колонны от площади Нации к площади Революции к ней присоединились молодые люди в чёрной одежде, капюшонах и чёрных масках на лицах. Они начали забрасывать полицию камнями, громить витрины магазинов, входные группы банков, поджигать мусорные баки. В итоге полиции пришлось усмирять беспорядки слезоточивым газом.

Напомним, предпоследняя акция протеста против пенсионной реформы была во Франции в четверг. В не приняло участие, по разным данным, от 260 до 600 тысяч человек. В пятницу правительство страны встречалось с представителями профсоюзов для того, чтобы урегулировать ситуацию – акции протестов продолжаются уже пять недель и принесли Франции миллионные убытки. Граждане пятой республики не хотят выходить на пенсию в 64 года (сейчас пенсионный возраст составляет 62 года), так же им не нравится новая балловая система начислений пенсий и отказ от спецрежимов начислена пенсий, которые действуют сейчас.

Между тем, президент Макрон в новогоднем обращении к нации сообщил, что пенсионная реформа состоятся несмотря ни на что.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 11.01.20

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