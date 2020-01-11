В Ионическом море затонула лодка с мигрантами

Новая трагедия в Ионическом море – там затонула лодка с мигрантами. По данным береговой охраны греческого острова Пакси, погибли как минимум 12 человек, сообщает «Евроньюс». Число жертв может вырасти: всего в лодке находились около полусотни нелегалов. Спастись удалось 21 человеку. В поисковой операции принимают участие шесть пограничных патрульных судов, четыре торговых и вертолет.

Еще одной трагедии удалось избежать в Средиземном море. Волонтеры неправительственной организации Sea Watch спасли 119 мигрантов, в том числе 50 детей, чьи лодки пошли ко дну. Всего было проведено три операции – две в ливийских территориальных водах и одна недалеко от Мальты, сообщают «Евроньюс».

Январь 12, Елена Васильева

Январь 12. Другие новости 11.01.20

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