В Шерегеше погиб турист, упав на собственную лыжу

В Кузбассе мужчина скончался от травмы, полученной на горнолыжном курорте. Турист наткнулся на собственную лыжу.

Инцидент произошел на Шерегеше. Мужчина приехал на отдых из поселка Петровское Новосибирской области, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе администрации Таштагольского района.

По словам очевидцев, лыжник на большой скорости подъехал к развилке и резко сменил направление движения. В какой-то момент он упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу.

Пострадавшего доставили в Таштагольскую городскую больницу, где ему сделали срочную операцию. Несмотря на усилия врачей лыжник скончался от большой кровопотери.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 12.01.20

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