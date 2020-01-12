Рената Литвинова в день рождения попала под машину

Известную актрису и режиссера Ренату Литвинову в день ее рождения сбила машина. Как сообщают СМИ, инцидент произошёл в центре Москвы.
«На Ренату наехали, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Она получила незначительные травмы. После аварии ей помогли посторонние люди добраться в медучреждение, где ей была оказана медицинская помощь, – рассказала подробности ДТП ассистентка актрисы газете «Вечерняя Москва». Сейчас жизни Литвиновой ничего не угрожает. С водителем, совершившим наезд, работает ГИБДД.
Отметим, что сегодня Ренате Литвиновой исполнилось 53 года.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 12.01.20
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