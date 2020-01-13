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Понедельник, 13 января 2020, 10:14 мск

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В четырёх городах России учебный год начался с массовой эвакуации школ

Массовая эвакуация школ идёт в четырёх городах России. Повод – поступившие анонимные сообщения о минировании. В частности, как сообщает ТАСС, В администрацию спортивного комплекса Арена «Ерофей» поступило сообщение о бомбе этом здании, а также в двух школах Хабаровска. Номера не были указаны, поэтому было принято решение эвакуировать все школы.

Не менее десяти школ по той же самой причине прекратили работу во Владивостоке. Эвакуация детей и персонала началась в школах в Биробиджане в Еврейской автономной области и в Благовещенске в Амурской области.

Напомним, последняя крупная волна «лжеминирований» наблюдалась в декабре 2019 года, практически в ежедневном порядке приходилось эвакуировать школы и детские сады на Дальнем Востоке и в Москве.

Москва, Елена Васильева

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