В четырёх городах России учебный год начался с массовой эвакуации школ

Массовая эвакуация школ идёт в четырёх городах России. Повод – поступившие анонимные сообщения о минировании. В частности, как сообщает ТАСС, В администрацию спортивного комплекса Арена «Ерофей» поступило сообщение о бомбе этом здании, а также в двух школах Хабаровска. Номера не были указаны, поэтому было принято решение эвакуировать все школы.

Не менее десяти школ по той же самой причине прекратили работу во Владивостоке. Эвакуация детей и персонала началась в школах в Биробиджане в Еврейской автономной области и в Благовещенске в Амурской области.

Напомним, последняя крупная волна «лжеминирований» наблюдалась в декабре 2019 года, практически в ежедневном порядке приходилось эвакуировать школы и детские сады на Дальнем Востоке и в Москве.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.01.20

Раненый пьяным тагильчанином школьник умер в больнице. / Рената Литвинова в день рождения попала под машину. / На комбикормовом заводе под Белгородом погремел взрыв. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»