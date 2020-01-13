В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

В больнице Новосибирска скончался 16-летний мальчик, который несколько дней назад нахлебался воды в аквапарке. Подросток так и не пришел в сознание.

Инцидент произошел 8 января в аквапарке «Аквамир», расположенном в Ленинском районе города, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Мальчик приехал с родителями из Кемерово. Он застрял в бассейне под водой и выбраться не смог, захлебнулся.

Медики смогли запустить сердце подростка и восстановить дыхание. Однако в сознание пострадавший так и не пришел. Он скончался в реанимации ночью 13 января.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей). Расследование продолжается.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 13.01.20

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