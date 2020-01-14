В Перми совершил вынужденную посадку самолет из Красноярска

В аэропорту Перми приземлился самолет, следовавший из Красноярска. Причиной для экстренной посадки стали проблемы со здоровьем одного из пассажиров.
Речь идет о рейсе S7 Airlines, направлявшемся в аэропорт Домодедово. Самочувствие пассажира ухудшилось, капитан принял решение посадить воздушное судно в Перми. Самолет приземлился в 07:33 по местному времени.
Мужчине незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, после чего он был госпитализирован в одно из лечебных учреждений города.
Самолет оставался на земле в течение часа, после чего вылетел в пункт назначения.
Пермь, Служба информации РИА «Новый День»
Пермь. Другие новости 14.01.20
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