В Перми совершил вынужденную посадку самолет из Красноярска

В аэропорту Перми приземлился самолет, следовавший из Красноярска. Причиной для экстренной посадки стали проблемы со здоровьем одного из пассажиров.

Речь идет о рейсе S7 Airlines, направлявшемся в аэропорт Домодедово. Самочувствие пассажира ухудшилось, капитан принял решение посадить воздушное судно в Перми. Самолет приземлился в 07:33 по местному времени.

Мужчине незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, после чего он был госпитализирован в одно из лечебных учреждений города.

Самолет оставался на земле в течение часа, после чего вылетел в пункт назначения.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 14.01.20

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