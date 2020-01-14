США выдворяет из страны за джихадизм 21 военнослужащего из Саудовской Аравии

Из США за антиамериканские настроения и приверженность идеям джихадима будет выслан 21 военнослужащий из Саудовской Аравии. Все эти люди проходили переподготовку на армейской базе во Флориде.

В декабре там произошла перестрелка, огонь открыл подданный аравийского королевства. Это был 21-летний Мухаммед аш-Шамрани, он приехал в США, чтобы овладеть навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов,сообщают «Евроньюс».

По итогам трагического инцидента три человека погибли, не менее восьмерых были ранены, сам нападавший был застрелен. Местные власти провели тщательное расследование обстоятельств и выявили, что у 21 человека из 850 курсантов из Саудовской Аравии обнаружились материалы антиамериканского или проджихадистского содержания. «Собранные доказательства свидетельствуют, что стрелок действовал под влиянием идей джихадизма. Мы выяснили, что 11 сентября он разместил в социальных сетях сообщение, что начался «последний отсчет», – сообщил министр юстиции США Уильям Барр.

Барр также заявил, что правоохранители обращались в корпорацию Apple с просьбой помочь расшифровать данные, хранившиеся на поврежденном айфоне стрелка.

Решение о высылке скомпрометировавших себя курсантов принято для того, чтобы трагедия со стрельбой на базе больше не повторилась, пишут американские СМИ.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 14.01.20

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