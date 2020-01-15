При взрыве газа в жилом доме в Уфе пострадали три человека

В Уфе в двухэтажном доме произошел взрыв бытового газа. В результате в здании обрушились стена и потолок. Пострадали три человека. Следователи начали проверку.

Сообщение о хлопке в жилом доме по улице Пекинской поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в семь утра. На место прибыли спасатели, медики, полиция и службы экстренного реагирования.

Жители дома эвакуировались самостоятельно. По последним данным, травмы получили три человека, в том числе ребенок. Все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время проводится разборка конструкций поврежденного здания. К работам привлечено 17 единиц техники и 70 человек. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, работает оперативный штаб.

По факту хлопка газовоздушной смеси доследственную проверку проводит республиканское управление СКР. На место выехали следователи и следователи-криминалисты, они опрашивают очевидцев и жильцов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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