В Пакистане, Индии и Афганистане погодный катаклизм: десятки людей убиты снежными лавинами

По меньшей мере 62 человека погибли и десятки пропали без вести после лавин и оползней, обрушившихся на управляемый Пакистаном Кашмир за последние три дня. Как сообщает BBC, особенно сильно пострадала долина Нилум, где многие люди оказались отрезаны от мира и от помощи. Хотя этот район подвержен погодным катаклизмам, нынешние людские потери являются одними из самых крупных в новейшей истории.

Как сообщает Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана, во вторник погода уже улучшилась, но пробраться к пострадавшим районам пока возможности нет – дороги завалены снегом. Аналогичная ситуация с лавинами и оползнями обстоит в Индии и Афганистане.

По официальным данным, в Афганистане за последние две недели погибло 24 человека и 40 получили ранения, причем большая часть жертв пришлась на последние три дня.

Пакистан, Елена Васильева

Пакистан. Другие новости 15.01.20

В полиции Екатеринбурга возбудили уголовное дело из-за угроз в адрес помощницы депутата. / При взрыве газа в жилом доме в Уфе пострадали три человека. / В ямальской школе дети смотрели порносайты и слушали террористов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»