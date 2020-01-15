В Каталонии взорвался химзавод, есть жертвы

В Каталонии в городе Таррагон взорвался химический завод. По данным «Евроньюс» техногенное ЧП произошло ночью, в результате один человек погиб, один пропал без вести, и от шести до девяти человек были ранены.

Завод расположен в промышленной зоне, взрыв был таким мощным, что его звук был слышен в радиусе 50 километров от зоны бедствия.

Женералитет Каталонии рекомендует живущим в округе не выходить на улицу и держать закрытыми окна и двери, поскольку власти опасаются возможных отравлений в результате утечки токсичных веществ.

Предприятие, как сообщается, производило окись этилена, она используется в том числе для стерилизации медицинских инструментов. Пожарная служба пытается охрадить резервуары, в которых хранятся опасные химические вещества, чтобы не допустить большой техногенной катастрофы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Причины взрыва пока не известны.

Таррагон, Елена Васильева

Таррагон. Другие новости 15.01.20

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