В Новокузнецке мужчина с ружьём расстрелял в суде пристава и юристку

Трагический инцидент со стрельбой произошёл в одном из мировых судов Новокузнецка. Как сообщает «Интерфакс», в здание суда пришёл человек с ружьем расстрелял судебного пристава и женщину-адвоката. Пристав скончался в машине скорой помощи, адвокат с ранениями лица и ног госпитализирована.

Мотивы стрелка выясняются, он задержан. По предварительным данным стрелявший был подсудимым.

Новокузнецк, Елена Васильева

Новокузнецк. Другие новости 15.01.20

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