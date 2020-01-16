В Чите военнослужащий зарезал двух человек

В Забайкальском крае военнослужащего подозревают в убийстве двух мужчин. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.

По данным следствия, накануне вечером в одном из общежитий на ГРЭСе (район Читы) во время застолья между тремя знакомыми произошел конфликт. 32-летний военнослужащий ударил ножом своих собутыльников. От полученных ранений пострадавшие скончались на месте.

Подозреваемого задержали. Следствие готовит ходатайство о заключении его под стражу.

Расследование продолжается. Сотрудники СКР проводят комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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