Во время обрушения на руднике под Оренбургом погиб горняк

В Оренбургской области произошло обрушение породы на Гайском горно-обогатительном комбинате. По последним данным, один человек погиб.

По информации областного управления МЧС, порода обрушилась на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале. Спасатели обнаружили тело рабочего, передает РИА «Новости».

Обстоятельства трагедии выясняются. Внутреннее расследование проводит специальная комиссия, созданная на предприятии.

Рудник продолжил работу в штатном режиме.

Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»

Оренбург. Другие новости 16.01.20

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