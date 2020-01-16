Во время обрушения на руднике под Оренбургом погиб горняк

В Оренбургской области произошло обрушение породы на Гайском горно-обогатительном комбинате. По последним данным, один человек погиб.
По информации областного управления МЧС, порода обрушилась на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале. Спасатели обнаружили тело рабочего, передает РИА «Новости».
Обстоятельства трагедии выясняются. Внутреннее расследование проводит специальная комиссия, созданная на предприятии.
Рудник продолжил работу в штатном режиме.
Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»
Оренбург. Другие новости 16.01.20
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