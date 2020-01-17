Число заразившихся кишечной инфекцией в Кизляре превысило 120 человек

Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией в Кизляре достигло 124 человек, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану. Ранее сообщалось о 102 госпитализированных. В управлении отметили, что из общего числа госпитализированных 62 ребенка. По словам медиков, состояние заболевших оценивается как легкой и средней тяжести.

По словам представителя мэрии, в Кизляре увеличено количество бригад, проводящих подворные обходы. Им помогают волонтеры из числа студентов-медиков. В микрорайоне, где произошло массовое заражение, организован подвоз питьевой воды. Там проживает около 180 человек. Кроме того, местные власти организовали замену ветхого водопровода. Протяженность новой трубы составит 250 метров. Помимо этого производится усиленное хлорирование воды.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в детсадах города прошла вакцинация от кишечных инфекций. Прививки поставили 320 малышам. Сегодня, 17 января началась вакцинация школьников, отметили в управлении.

В Кизляре для оказания помощи пациентам находится бригада специалистов ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С.М. Магомедова». В городе продолжается активная работа по выявлению и предотвращению новых случаев заражения острой кишечной инфекцией. Создано 16 врачебно-фельдшерских бригад для подворовых обходов, куда входят 6 врачей-ординаторов ДГМУ и волонтеры

Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова. Минздрав настоятельно рекомендует не пренебрегать мерами предосторожности, провести дезинфекцию накопителей воды, пить только кипяченную или бутилированную воду, тщательно обдавать кипятком овощи и фрукты.

Как писал «Новый День», ранее по факту массового заражения жителей Кизляра было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, причиной ЧП стала загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям.

Махачкала, Иван Гридин

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