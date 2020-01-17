В Панаме экзорцисты в ходе ритуала убили семь человек

Тела семи человек были найдены в братской могиле в туземном районе Нгебе-Бугле на северо-западе Панамы, контролируемом религиозной сектой, сообщает ВВС.

Среди погибших – беременная женщина и пятеро ее детей. Власти считают, что религиозная секта совершила над жертвами обряд экзорцизма. Речь идет о некоем религиозном или духовном ритуале, выполняемом якобы для излечения людей от одержимости демонами.

Еще 15 человек были освобождены из предполагаемого плена.

По подозрению в убийстве задержаны десять человек. За расследование дела взялась местная прокуратура. Старший прокурор Рафаэль Балойес уже рассказал, что братская могила была обнаружена после того, как местные жители предупредили власти в минувшие выходные о нескольких семьях, удерживаемых против их воли местной церковью.

Район, где были найдены тела, находится примерно в 250 км от Панама-Сити. Она контролируется религиозной сектой под названием «Новый Свет Бога».

«Они (секстанты – прим. ред.) проводили ритуал внутри здания. В этом ритуале были люди, которых удерживали против их воли, подвергали жестокому обращению. Все эти обряды были направлены на то, чтобы убить их, если они не покаются в своих грехах», – сообщил прокурор Балойес.

Спасенные 15 человек получили телесные повреждения, подтвердил представитель полиции.

Ожидается, что подозреваемые, в том числе несовершеннолетний, предстанут перед судом в текущую пятницу или субботу.

Источник, близкий к следствию, сообщил агентству AFP, что один из арестованных – отец беременной женщины, найденной в могиле.

Панама, Елена Васильева

Панама. Другие новости 17.01.20

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