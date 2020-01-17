В поликлинике Омска дети за деньги могут поиграть с «отрезанными языками и руками»

В Омске в одной из поликлиник поставили странный автомат с игрушками для детей. Как рассказала в соцсетях местная жительница, пока она с ребенком ждала приема врача, они купили капсулу в автомате и нашли в ней игрушечную окровавленную левую руку и отрезанный язык, выполненные в весьма реалистичном стиле, сообщают «Вести».

В организации, которая владее игрушечными автоматами, ничего страшного и неуместного в столь странном товаре не видят.

По мнению продавцов – это просто такая шутка. Помимо рук и языков, по их данным, в пластиковых капсулах еще можно найти глаза и уши.

Омск, Елена Васильева

Омск. Другие новости 17.01.20

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