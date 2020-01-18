В аэропорту Новосибирска загорелся самолет авиакомпании S7

В новосибирском аэропорту Толмачево загорелся самолет авиакомпании S7.

ЧП произошло минувшей ночью на борту, вылетающем в Камрань (Вьетнам): при запуске двигателей в одном из них двигателей не сработал, а при повторной попытке в нем воспламенилось топливо. Экипаж использовал систему пожаротушения, пассажиры были эвакуированы.

Сообщается, что на борту находилось около 200 пассажиров, никто из них не пострадал. Рейс отложен до 12:00 местного времени (8:00 мск). Авиакомпания обещала предоставить резервный борт. В данный момент онлайн-табло аэропрта сообщает, что идет посадка.

Загоревшийся А321 выпущен в 2018 году, а на коммерческих рейсах используется с 18 декабря.

Новосибирск, Игорь Юров

Новосибирск. Другие новости 17.01.20

Задержан очередной соратник экс-губернатора Севастополя Овсянникова. / Украинских военных в Донбассе готовят к мятежу против командования. / ЧП в московском метро: прервано движение поездов из-за инцидента на станции «Войковская». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»