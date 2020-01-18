В США случился второй массовый расстрел людей за сутки

4 человека были убиты в ходе стрельбы в пятницу вечером в Грантсвилле, штат Юта. Как сообщает СNN, данные об инциденте пока очень скудны, мотивы стрелка не известны, но он задержан. Ещё одна жертва тиагического инцидента в тяжёлом состоянии госпитализирован.
Представители полицейского управления Грантсвилла сказал, что полиция уверена, что был только один стрелок, и что никакой дальнейшей опасности для общества нет.
Напомним, накануне массовый расстрел также случился в Чикаго. Двое злоумышленников зашли в одну из парикмахерских для мужчин и открыли там огонь. В итоге пять человек, в том числе трое несовершеннолетних были госпитализированы.
Юта, служба информации
Юта. Другие новости 18.01.20
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