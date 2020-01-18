В Польше фермера съели собственные свиньи

В польском горле Осек на юго-западе Польши фермера съели собствееные свиньи. Как сообщает The Sun, 71-летний фермер разводил венгерская породу мангалица, представителей которых отличает огромные размеры.

От чего умер фермер пока неизвестно, прокуратурой выдвинут ряд версий, в том числе сердечный приступ или злоупотребление алкоголем погибшего, что привело к тому, что он мог уснуть во дворе.

На то, чтобы съесть труп, свиньям понадобилось несколько недель. Останки погибшего нашёл сосед – он зашёл проведать мужчину, которого не видел с конца прошлого года. От человека остались фрагменты костей и часть черепа, лежащие у колодца во дворе.

Осек, Елена Васильевна

Осек. Другие новости 18.01.20

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