Любимое кафе Макрона, действительно, подожгли намеренно

Любимое кафе президента Франции Эмманюэля Макрона «Ротонда» на Монмартере, действительно, было подожжено со злым умыслом. Как сообщают французские СМИ, полиция начала расследование по факту пожара, который случился рано утром 18 января.

Напомним, что первое лицо Франции часто бывает в заведении, а в 2017 году отмечал в «Ротонде» свой выигрыш на выборах президента. Макрона стал предметом атак и агрессии после того, как решил провести в стране пенсионую реформу, суть которой состоит в увеличении возраста выхода на пенсию и сокращению льготных лежимов выплат накоплений. В минувшую пятницу вечером агрессивно настроенная толпа пыталась атаковать театр, в который пришли на спектакль супруги Макрон, а рано утром в субботу сгорела «Ротонда».

«Произошёл взлом, а затем начался пожар. Связано ли это с президентом республики? Несомненно. Не будем никого обвинять бездоказательно. Но, несомненно, связано», – считает шеф-повар ресторана Франк Гоннэ, которого цитирует» Евроньюс». На полу в заведении полиция уже нашла следы легковоспраменчющейся жидкости, предположительно, бензина.

Недалеко от «Ротонды» также обнаружен желтый жилет – символ сопротивления населения против несправедливых социально-экономических изменений в стране.

Отметим так же, что накануне в Париже прошла акция жёлтых билетов, в ходе её разгона полиция применяла слезоточивый газ.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 18.01.20

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