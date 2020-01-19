Экоактивисты пытались сорвать работу автосалона в Брюсселе

Экоактивисты провели в субботу в Брюсселе акцию протеста против проходящего там автосалона. Облив себя и несколько моделей автомобилей искусственной кровью, они назвали автоиндустрию лицемерной, а саму выставку – «салоном лжи». Позже несколько человек устроили лежачий пикет и попытались заблокировать проход на выставку, сообщают «Евроньюс».

Представители организаторов акции «Движение выминающих» пояснили, что цель акции состоит в том, чтобы побудить людей сказать, что они больше не подвержены давлению со стороны автомобильной промышленности и что необходимо искать альтернативы.

Накануне экоактивисты в соцсетях призвали своих сторонников встретиться на автосалоне, чтобы «сорвать мероприятие и рассказать правду об экологическом коллапсе и роли автопрома в этом кризисе». В итоге брюссельские стражи правопорядка задержали более 100 участников акции протеста, но пообещали всех отпустить после установления личностей, сообщают «Евроньюс».

Брюссель, служба информации

Брюссель. Другие новости 19.01.20

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