Житель Якутии удерживал в заложниках и избивал гвоздодером двоих мужчин

Полиция Якутии задержала мужчину, который взял в заложники двоих местных жителей и избивал их. К правоохранителям обратилась жена злоумышленника, которой удалось сбежать.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия), 37-летний мужчина, который был пять раз судим, ворвался в дом одного из потерпевших, применил силу и увез в свой дом двоих жителей и свою супругу.

Женщине удалось сбежать и обратиться в полицию. Прибывшие на место, указанное заявительницей, стражи порядка выбили дверь и обнаружили пострадавших. У одного из них сломана рука, у второго – челюсть. Установлено, что супруг приревновал к знакомым свою жену и избил их гвоздодером.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ст. 112 «Умышленное причинение среднего вреда здоровью» и ст. 139 «Нарушение неприкосновенности жилища» УК РФ.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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