российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 января 2020, 12:03 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Известный певец умер прямо на сцене

Известный певец Дэвид Олни скончался на сцене во время выступления. Музыканту был 71 год. Об этом сообщает Variety.

Трагедия произошла на музыкальном фестивале в американском городе Санта-Роза-Бич (штат Флорида). Олни сидел на стуле посередине сцены и исполнял третью песню, неожиданной его самочувствие резко ухудшилось.

Певец принес извинения слушателям, закрыл глаза и так и остался сидеть на стуле с гитарой в руках. Зрители и другие музыканты не могли поверить, что смерть наступила так быстро.

По предварительным данным, у Дэвида Олни случился сердечный приступ. Прибывшие медики не смогли спасти музыканта.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 20.01.20

Житель Якутии удерживал в заложниках и избивал гвоздодером двоих мужчин. / Год новый, проблемы старые: дороги Челябинска не успевают убирать. / Постояльцы рассказали об ужасах затопленной кипятком гостиницы в Перми (ФОТО). Дело о гибели 5 человек в «Карамели» будут расследовать в Москве. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Культура, Скандалы и происшествия,