Известный певец умер прямо на сцене

Известный певец Дэвид Олни скончался на сцене во время выступления. Музыканту был 71 год. Об этом сообщает Variety.

Трагедия произошла на музыкальном фестивале в американском городе Санта-Роза-Бич (штат Флорида). Олни сидел на стуле посередине сцены и исполнял третью песню, неожиданной его самочувствие резко ухудшилось.

Певец принес извинения слушателям, закрыл глаза и так и остался сидеть на стуле с гитарой в руках. Зрители и другие музыканты не могли поверить, что смерть наступила так быстро.

По предварительным данным, у Дэвида Олни случился сердечный приступ. Прибывшие медики не смогли спасти музыканта.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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