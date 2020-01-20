В школе Читы во время занятий обрушился потолок

В Чите в средней школе №29 во время урока обрушилась штукатурка с потолка. Пострадал старшеклассник. Мать школьника заявила, что учителя даже не показали сына врачу.

Инцидент произошел сегодня утром в кабинете географии, где проходила консультация для учеников. На фото, опубликованных в Сети очевидцами, весь класс засыпан обломками, на потолке отсутствует часть штукатурки, передает «МК в Чите».

Как сообщили в пресс-службе городского комитета, в настоящее время кабинет закрыт и опечатан. Учебные занятия в кабинете отменены. Началось расследование произошедшего. Ремонт помещения запланирован на 31 января. Работы начнутся после разработки проектно-сметной документации.

В результате происшествия пострадал один ученик. Он пожаловался на головную боль, однако учителя не показали его медику, сообщила мать мальчика. «Голова болит, но вроде травмы нет. В школе даже не соизволили сводить его в медпункт. Учительница сказала, что фельдшера не было на месте», – возмутилась собеседница издания. Мама уточнила, что после работы повезет сына в травмпункт на обследование.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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