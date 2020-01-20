В Новосибирске ученый пострадал при взрыве во время опыта

В Новосибирске в Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал научный сотрудник.

Мужчина проводил эксперимент в области аэродинамики на самодельном оборудовании. Ученый получил ранения обеих глаз и ушибы лица и был госпитализирован, сообщает издание «Тайга.Инфо» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полиция проводит проверку по факту травмирования научного сотрудника ИТПМ СО РАН.

Институт теоретической и прикладной механики является единственной в системе Миннауки РФ организацией, которая поводит исследования в области аэрогазодинамики и аэродинамики летательных аппаратов на специальном оборудовании. Речь идет о аэродинамическах трубах и газодинамических установках.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 20.01.20

У юных крымчан возникли проблемы с получением паспортов РФ. / Дума Салехарда пытается связаться с арестованным за взятку депутатом Пизняком. / В школе Читы во время занятий обрушился потолок. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»