В Татарстане 4-месячный ребенок погиб от ожогов батареей

В Татарстане 4-месячный мальчик погиб от ожогов батареей. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагический инцидент произошел в субботу, 18 января, в селе Ютазы. По данным следствия, мать уложила сына спать рядом с собой на диван. Ночью малыш скатился с дивана к батарее, в результате чего получил смертельные ожоги. Тело ребенка обнаружил утром вернувшийся домой отец.

В настоящее время установливаются все обстоятельств произошедшего. Расследование дела продолжается.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 20.01.20

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