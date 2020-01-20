Преступники угнали машину с четырехлетним мальчиком в салоне

В Самарской области злоумышленники угнали автомобиль, в котором находился ребенок. Малыша высадили у магазина.

Инцидент произошел в городе Кинель. ВАЗ-2110 стоял заведенный у детского сада, внутри находился ребенок. Злоумышленник угнал автомобиль вместе с мальчиком. Позже он высадил малыша у продуктового магазина, который располагается на выезде из города.

Мальчик зашел в магазин, где его заметили сотрудники и вызвали полицию. Правоохранители передали ребенка родителям. Отмечается, что угонщик не причинил вреда малышу.

Полиция занимается поисками угнанного автомобиля, передает «Интерфакс».

Самара, Служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 20.01.20

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