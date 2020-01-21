В Охотском море горит рыболовный траулер «Энигма Астралис». Как сообщают экстренные службы, все 48 человек экипажа с него эвакуированы, пострадавших среди них нет.

«Члены экипажа «Энигмы Астралис» эвакуированы на борт судна СТ «Юмир», которое доставит из на большой плавзавод «Всеволод Сибирцев». На борту судна, где наблюдается задымление, никого не осталось», – сообщили «Интерфакс» представители координационно-спасательного подцентра ФГУ «Администрация морского порта Петропавловск-Камчатский».

Возле горящего траулера находятся шесть судов.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 21.01.20

Киев снова угробил своих военных в Донбассе и намерен жаловаться. / На петушиных боях в Индии птица зарезала мужчину. / Челябинск накрывает вонючий смог. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»