На пожаре в Томской области погибли 11 иностранцев

В Томской области по факту гибели одиннадцати человек при пожаре в жилом доме возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, возгорание произошло в ночь на 21 января в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района. Площадь пожара составила 208 квадратных метров.

При тушении пожарные обнаружили тела одиннадцати погибших, предположительно иностранных граждан. Двум мужчинам удалось самостоятельно спастись из огня. Тушение пожара и разбор конструкций продолжается. Количество погибших уточняется.

Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 6 единиц техники и 19 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области. На месте ЧП находится начальник регионального главка МЧС Олег Еременко, работают представители оперативных служб, органов местного самоуправления. Причина пожара, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На место происшествия также выехало руководство областного следственного управления. Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в которую вошли четыре следователя и три следователя-криминалиста. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится под личным контролем руководителя управления. Расследование уголовного дела продолжается.

Томск, Иван Гридин

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