В Анапе на семь суток арестован Александр Емельяненко

Боец ММА Александр Емельяненко по решению суда города Анапа получил семь суток ареста. как сообщают «Кубанские новости», в ночь на 21 января спортсмен был задержан на базе отдыха «Спорт» в Анапе. Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неадекватно.

Полиция составила в отношении бойца административный протокол за мелкое хулиганство. По итогам рассмотрения дела городской суд Анапы принял решение о недельном аресте.

Отметим, что в Анапе Емельяненко готовился к бою против Магомеда Исмаилова, который состоятся 3 апреля.

Анапа, Елена Васильева

Анапа. Другие новости 21.01.20

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