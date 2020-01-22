В Волгограде банда лжеюристов обманывала пенсионеров и многодетных

Полицейские раскрыли банду мошенников, которые представлялись юристами. Жертвами аферистов были преимущественно пенсионеры и многодетные семьи. Ущерб от действий злоумышленников оценивается в 30 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД, трое жителей Саратовской, Пензенской и Волгоградской областей зарегистрировали ООО «Региональный центр юридической помощи» и арендовали офис в Дзержинском районе Волгограда, где был создан кол-центр. У мошенников не было юридического образования, несмотря на это они заключали договоры с доверчивыми гражданами.

При этом условия контрактов не выполнялись, а когда обманутые люди требовали вернуть деньги, подозреваемые заставляли их подписывать акты оказанных услуг и рекомендовали обратиться в суд.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Задержаны 10 участников банды. Всего от действий аферистов пострадали 50 человек. Предварительная сумма ущерба, причиненного гражданам, составляет порядка 30 миллионов рублей. Расследование продолжается.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

Волгоград. Другие новости 22.01.20

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