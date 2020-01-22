В Бурятии при пожаре в колодце сгорели четверо бездомных

В Бурятии четыре человека стали жертвами пожара в колодце. Установлено, что погибшие не имели определенного места жительства.

Пожар произошел в Октябрьском районе Улан-Удэ. После ликвидации огня были обнаружены тела четырех человек – мужчин и женщин. Следователи выяснили, что погибшие были бездомными и устроили ночлежку в коллекторе, через который проходят трубы теплотрассы.

Вероятно, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем при курении, использовании горелок для приготовления пищи или для освещения помещения. В коллекторе было много вещей, которые легко воспламенились.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

Улан-Удэ. Другие новости 22.01.20

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