В Ростовской области по факту массового отравления возбудили дело

В Ростовской области по факту массового отравления клиентов предприятия общепита возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору» (п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено в отношении администратора компании «Суши Микс», а также иных неустановленных лиц. По данным следствия, в декабре 2019 года после употребления в пищу роллов «Суши Микс» с диагнозом «сальмонеллез» в городе Шахты было госпитализировано 33 человека. Следствие считает, что это произошло из-за многочисленных нарушений санитарных правил при производстве продукции на предприятии.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 22.01.20

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