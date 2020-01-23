В Охотском море третий день горит рыболовный траулер

В Охотском море третий день горит рыболовный траулер. Экипаж с него эвакуирован, но справиться с огнём пока не удаётся. Также существует угроза взрыва горючих технологических жидкостей, которые есть на судне.

Как сообщает ТАСС, на месте происшествия находится спасатель-ледокол «Сибирский», на его борту присутствуют четверо членов экипажа траулера «Энигма Астралис», которые консультируют спасателей и готовы при возможности высадиться на терпящее бедствие судно.

Находившийся на промысле рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море в 130 км от Магадана. 47 членов экипажа оперативно были эвакуированы на ближайшую плавбазу.

Магадан, Елена Васильева

Магадан. Другие новости 23.01.20

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