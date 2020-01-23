Ураган «Глория» убил 9 испанцев и спровоцировал рекордную волну на море

В результате обрушившегося на Испанию шторма «Глория» погибли как минимум девять человек. Еще четверо пропали без вести. На улицах курортного городка Тосса-де-Мар на побережье Коста-Брава образовался метровый слой морской пены. Закрыты магазины и рестораны, сообщают «Евроньюс».

«Так или иначе пострадали все заведения на набережной. Кошмар. Это самое подходящее слово для того, чтобы описать, что здесь происходит», – говорит владелица одного из кафе.

В прибрежных районах наблюдаются порывы ветра до 133 км/ч, наводнения, ливни и снегопады. В связи со сложными погодными условиями в 27 провинциях повышен уровень опасности, до «красного» в северо-восточных районах страны.

В Каталонии выпало около 100 литров осадков на квадратный метр. «Глория» – своего рода рекордсмен, говорят местные жители. Так, в западном Средиземноморье зафиксирована самая большая высота волны – 14,22 м.

Накануне дома 220 тысяч человек остались без электроэнергии. В школу не пошли 170 тысяч учеников Каталонии и Валенсии.

Повлияла «Глория» и на расписание траснсрорта. Так, поезда ходят с опозданием, сотни дорог заблокированы. Перекрыта трасса, ведущая из каталонского Фигераса к французской границе.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 23.01.20

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