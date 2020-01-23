На пожаре в красноярском поселке погибла молодая семья

По факту гибели на пожаре в красноярском поселке семьи из трех человек возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.3 ст.109 УК РФ). Как рассказали в пресс-службе СКР, сообщение об обнаружении тел в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Дубинино поступило в следственные органы 23 января.

По версии следствия, в квартире, расположенной на 5-м этаже утром 23 января произошло возгорание. Пожарных вызвали соседи. Прибывшие по вызову спасатели обнаружили в квартире тела 25-летних супругов и их годовалого ребенка. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в телевизоре.

Назначена пожарно-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 23.01.20

Суд не выпустил из СИЗО сектанта, обвиняемого в убийстве девятилетнего сына. / Мэрия обжалует в Верховном суде взыскание из бюджета долга обанкротившейся фирмы экс-депутата. / ФСБ назвала сервис, через который рассылали тысячи сообщений о лжеминировании. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»