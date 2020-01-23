В Саратове пьяный 10-летний ребенок попал в больницу

В Саратове прохожие обнаружили 10-летнего мальчика с признаками алкогольного опьянения. Ребенка госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Школьника увидели прохожие накануне вечером у дома №1 по улице Большая Садовая. Скорая увезла ребенка в больницу, где медики оценили его состояние как средней степени тяжести. Диагноз – отравление неизвестным веществом, алкогольная интоксикация.

Как сообщили в УМВД России по Саратовской области, по данному факту проводится проверка. Полицейские поговорили с матерью мальчика, которая сообщила, что сын ушел на каток днем, а вечером ей позвонили и сообщили о госпитализации.

По данным местных СМИ, мальчик уже ранее попадал в больницу с отравлением неизвестным веществом.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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