В Бурятии в школе-интернате насиловали и избивали детей

СКР по Республике Бурятия проводит расследование преступлений, совершенных в Галтайской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате. Один из воспитанников насиловал девочек. Кроме того, в учреждении били и унижали более слабых детей, а также несовершеннолетние употребляли наркотики.

По данным следствия, один из подростков в 2017 и 2018 годах неоднократно насиловал ученицу. Известно и об изнасиловании другой воспитанницы. Преступление было совершено в лесу возле оздоровительного лагеря, в который дети выезжали летом. В настоящее время юноше исполнилось 18 лет, его заключили под стражу в рамках уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней)

Следователи выяснили, что в школе-интернате на протяжении последних нескольких лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка: более слабых детей били и унижали, выявлены случаи употребления несовершеннолетними наркотических средств.

В отношении руководства школы возбуждено уголовное дело о должностном преступлении.

Все уголовные дела объединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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