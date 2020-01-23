Пожарный самолет, пропавший в Австралии, разбился

Воздушный танкер, работавший на тушении лесных пожаров в Австралии, разбился. На его борту было три члена экипажа, все они погибли.

Как сообщает ВВС, связь с самолетом C-130 Hercules была потеряна в 02:30 по Гринвичу в четверг.

Причина катастрофы в снежных горах в штате Новый Южный Уэльс (NSW) пока не известна. Жертвами катастрофы стали американцы.

Как сообщается, самолет разбился в активной зоне пожара в двух часах езды к югу от столицы Австралии Канберры.

Водный бомбардировщик Hercules C-130 был арендован у североамериканской фирмы Coulson Aviation в рамках сезонного соглашения с государственными пожарными службами. Экипаж, который работал на самолете, был опытным, причины катастрофы пока выясняются. Тела погибших отправлены на опознание.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян выразили соболезнования семьям пожарных.

«Сегодняшняя ситуация вновь демонстрирует, что пожарный сезон далек от завершения», – сказала журналистам в четверг г-жа Бережиклян. Ожидается, что пожары на юге Австралии достигнут максимума в феврале и продолжатся в апреле.

По прояснения причин катастрофы вылет всех крупных пожарных воздушных судов на тушение очагов пока остановлен.

Сидней, Елена Васильева

Сидней. Другие новости 23.01.20

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