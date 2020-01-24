Пьяный министр устроил дебош в ресторане и требовал к себе «должного уважения»

Министр окружающей среды Словакии Ласло Солимош устроил в пьяном виде скандал и дебош в ресторане.

Как сообщают «Евроньюс» в минувшую среду вечером чиновник вместе со своим братом (тоже пьяным – прим ред.) были задержаны полицией Братиславы после того, как они повздорили с персоналом местного китайского ресторана, устроили потасовку и разбили входную дверь в заведении.

По словам свидетелей, политик хотел пройти в туалет, но его не пускали, в ответ он кричал, что «как министр требует к себе должного уважения». После инцидента один сотрудник ресторана вынужден был обратиться за медицинской помощью.

Ущерб, нанесенный заведению братьями-дебоширами, оценивается в тысячу евро, сообщают «Евроньюс». Они были допрошены полицией, а затем отпущены.

Против братьев может быть возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и о нанесении имущественного вреда.

Накануне Солимош созвал пресс-конференцию и попросил прощения за необдуманные действия у своей семьи, коллег по министерству, а также общественности.

Он также выразил сожаление, «что четыре года его тяжелой работы завершились из-за одного ошибочного шага» и подал в отставку.

Братислава, Елена Васильева

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