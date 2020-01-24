Пьяный министр устроил дебош в ресторане и требовал к себе «должного уважения»

Министр окружающей среды Словакии Ласло Солимош устроил в пьяном виде скандал и дебош в ресторане.
Как сообщают «Евроньюс» в минувшую среду вечером чиновник вместе со своим братом (тоже пьяным – прим ред.) были задержаны полицией Братиславы после того, как они повздорили с персоналом местного китайского ресторана, устроили потасовку и разбили входную дверь в заведении.
По словам свидетелей, политик хотел пройти в туалет, но его не пускали, в ответ он кричал, что «как министр требует к себе должного уважения». После инцидента один сотрудник ресторана вынужден был обратиться за медицинской помощью.
Ущерб, нанесенный заведению братьями-дебоширами, оценивается в тысячу евро, сообщают «Евроньюс». Они были допрошены полицией, а затем отпущены.
Против братьев может быть возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и о нанесении имущественного вреда.
Накануне Солимош созвал пресс-конференцию и попросил прощения за необдуманные действия у своей семьи, коллег по министерству, а также общественности.
Он также выразил сожаление, «что четыре года его тяжелой работы завершились из-за одного ошибочного шага» и подал в отставку.
Братислава, Елена Васильева
Братислава. Другие новости 24.01.20
У жителя Екатеринбурга отобрали машину за коммунальные долги. / В Чите семья с четырьмя маленькими детьми проживала в заброшенном доме. / В Кольцово совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний». Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube