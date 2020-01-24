В лесу под Петербургом нашли обгоревшее тело блогерши, снимавшей ролики о встречах с богачами

В лесу под Санкт-Петербургом, в районе поселка Парголово, полиция нашла труп девушки. Как сообщают «Невские новости», по предварительным данным, речь идет об убийстве 20-летней блогерши М.

Она снимала и выкладывала в сеть эксцентричные видеоролики, в которых рассказывала подписчикам о своих свиданиях с миллионерами, опыте употребления наркотиков.

Последние записи в ее Телеграм-канале датированы 19 января. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти девушки.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

Санкт-Петербург. Другие новости 24.01.20

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