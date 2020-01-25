В Турции во время землетрясения погибли 18 человек

Сильное землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в пятницу вечером в Турции. Пострадали восточные провинции Малатья и Элязыг. По предварительным данным, погибло 18 человек и ещё 553 пострадали.

«В провинциях Элязыг погибли 13 человек, в Малатье – пять. Госпитализированы или обратились за медицинской помощью 553 человека», – цитирует министра МВД страны Сулеймана Сойлу РИА «Новости».

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял.

Есть информация, что подземные толчки накануне вечером ощущались и в Иране, однако данных о пострадавших и разрушениях из страны пока не поступало.

Анкара, Елена Васильева

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