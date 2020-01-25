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Суббота, 25 января 2020, 08:02 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Убийство шести человек на юго-западе Германии спровоцировала семейная драма

Стрельба с жертвами на юго-западе Германии накануне ближе к вечеру была спровоцирована семейной драмой.
Напомним, 24 января поступила информация о том, что в городе Рот-ам-Зе мужчина из огнестрельного оружия убил шесть человек. Ещё двое с тяжёлыми ранениями попали в больницу.

Как сообщает местная полиция, стрелок был задержан на месте преступления, ему 37 лет. Все пострадавшие и убитые – члены его семьи.

Берлин, Елена Васильева

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